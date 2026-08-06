Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçüldü. Güneş altında ise termometreler 38 dereceyi gösterdi.

Yüksek sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk azalırken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar parklardaki çeşmelerde serinlemeye çalışırken, sokak hayvanlarının da süs havuzlarına girerek serinlediği görüldü.

'Sıcaklar bizi zor durumda bırakıyor'

Sıcak havanın kendisini olumsuz etkilediğini belirten Ahmet Gerçek (48), özellikle tansiyon hastalarının dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Gerçek, “Adana ve çevresinde etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar, biz tansiyon hastalarını zor durumda bırakıyor. Aşırı sıcakların etkili olduğu bu günlerde yeterli miktarda su tüketilmesi, dengeli beslenilmesi ve bozulma riski taşıyan yiyecek ve içeceklere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca klima kullanımında ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalı, çok soğuk ortamlardan aşırı sıcak havaya birden çıkılmamalı” dedi.

'Sıcaktan yanacak gibi oluyorum'

65 yaşındaki Battal Bulut da Adana’nın sıcaklarının bunaltıcı olduğunu ifade etti. Bulut, “Adana’nın sıcağı gerçekten bunaltıcı. Yaylaya da gitmedim. Zaten gitsem bile gündüz saatlerinde orası da sıcak oluyor. Ancak akşam olunca serinliyor. Genellikle gölgede kalmaya çalışıyorum ama bazen yine de sıcaktan yanacak gibi oluyorum. Ara sıra klimayı çalıştırıyorum ancak elektrik masrafı yüksek geldiği için bir süre sonra kapatmak zorunda kalıyorum” diye konuştu.