Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan “Çerçeve Yasas”, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin 360'a yakın milletvekili tarafından imzalandığını bildirdi. Güler, komisyon toplantısı için 7 Ağustos Cuma günü gerekli davetin yapılacağını aktardı.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" süreci için hazırlanan yasal düzenleme tamamlandı.

Çerçeve yasa olarak bilinen yasa teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismi verilen teklifi şu ana kadar AKP, MHP, DEM Parti, HÜDA PAR, butlan yönetimi altındaki CHP ve Yeni Yol Grubu'ndan bazı milletvekilleri imzaladı.

AKP Grup Başkanı Güler, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin 360'a yakın imzayla TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

TBMM Başkanlığına sunuldu, ilgili ihtisas komisyonu 7 Ağustos Cuma günü toplanacak.

360 MİLLETVEKİLİ İMZALADI

Güler, MHP'li Feti Yıldız ile birlikte ortak açıklama yaptı.

AKP'li Abdullah Güler'in açıklamaları şu şekilde:

“Öncelikle teşekkürlerimizi arz edeceğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, imza sahipleri olarak DEM Parti Grubu'na, CHP Grubu'na teşekkür ediyoruz. İmzalarını eksik etmeyen HÜDA PAR ve Yeni Yol Grubu'ndan milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. 360'a yakın imzayla teklifi Meclis'e sunduk.

İlk toplantı bundan 1 yıl önce yapıldı. Devamında da 18 toplantı icra edildi. Tam 138 kişiyi, birçok değerli ismi dinledik. Toplam 138 kişi. MİT, Dışişleri, İçişleri, Adalet ve Millî Savunma Bakanlığımız geldi. Çalışmalar şubat ayında tamamlandı. Grupların ve grubu olmayan siyasi partilerle uzun istişareler yapıldı. Büyük bir çoğunlukla rapor yayımlandı ve kamuoyuyla paylaşıldı.

8 Şubat tarihinde kamuoyu ile paylaşılan komisyon raporumuzun tamamına yönelik uzun süren bir çalışma yürütüldü. İlgili kurumlardan görüşler alındı. MHP ve DEM Parti ile yakın çalışma ve diyalog içerisindeydik. Uzman arkadaşlarımızdan teklife ilişkin görüşler aldık. Geçtiğimiz hafta teklif belli bir olgunluğa erişti. Siyasi parti gruplarıyla da görüşmelere başladık.

Şubatta tamamlanan rapor için uzun süredir çalışmalar sürüyor. MHP ve diğer partilerle de, uzmanlardan da görüşler alındı. En son geçen hafta erişti. Pazartesi itibarıyla da Yeni Parti, CHP, Yeni Yol Partisi, HÜDA PAR ve diğer siyasi partilerle raporun beklentileri karşılayacak şekilde istişareler yaptık.

Pazartesi günü Adalet Komisyonu Başkanımız, bu başlıklardaki rapora yönelik nasıl bir teklif olduğunu beyan ettiler. Siyasi parti temsilcileri de imza atacaklarını belirttiler."

KİMLER YARARLANACAK ?

"Kritik eşik; terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olarak bir mekanizmayla tespit edilmesi. Teklifimizin amaç ve kapsam bölümünü rapor doğrultusunda şöyle ifade ettik;

Kanunun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyit edildiğine dair kararın Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazı işlemlerinin yani tasfiye süreci ile ilgili toplumsal bütünleşmeye dair yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesidir.

KRİTİK MADDELER

Ne esas alındı? Bu, bir bütünleyici... Bu etkin pişmanlık maddesinin 2, 3 ve 4. fıkraları daha açık olması adına önemli. Biz üçüncü maddeleri kaleme alırken TCK'nın 220. maddesindeki yaklaşımı esas aldık.

Örgütün fiili varlığına son verildiğinin ilgili Resmi Gazete'de yayımlanması koşuluyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten adam öldürme suçu ile 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturma hariç olmak üzere diğer suçlara yönelik olarak bir düzenleme içeriyor.

5 yıl veya daha az cezalarda 5 yıl, 15 yıldan fazla cezalarda 10 yıl erteleme yapılacak. Şiddeti reddedenlerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor. Oluşturulacak kurul, TBMM'yi bilgilendirecek. Örgüt yöneticileri kapsam dışında kalacak."

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi başlığını taşıyan yasa tasarısı 12 maddeden oluşuyor.

Çerçeve yasanın cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve bu hafta sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor.