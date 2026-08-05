Bahçelievler Belediyesi'nin yaz boyunca sürdürdüğü Açık Hava Yaz Sineması etkinlikleri, bu kez Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinden 'Neşeli Günler' ile sinemaseverleri bir araya getirdi.

Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen gösterime çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, açık havada film izlemenin keyfini yaşarken, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleriyle geçmişe yolculuk yaptı.

"Yeşilçam filmleri birlik ve beraberliği yaşatıyor"

Film gösterimi öncesinde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Yeşilçam filmlerinin yalnızca birer sinema eseri olmadığını, aynı zamanda aile bağlarını, komşuluk ilişkilerini ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli kültürel miraslar arasında yer aldığını söyledi.

Bu tür etkinliklerle mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirten Bahadır, vatandaşları aynı ortamda buluşturmanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kültür ve sosyal belediyecilik vurgusu

Bahçelievler Belediyesi'nin hizmet anlayışının yalnızca altyapı çalışmalarıyla sınırlı olmadığını belirten Başkan Bahadır, kültür, sanat ve sosyal belediyecilik alanındaki projelere de ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Yaz festivalleri, konserler ve açık hava sinemalarıyla vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunduklarını kaydeden Bahadır, bu tür etkinliklerin ilçedeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini söyledi.

Sosyal destek projelerini anlattı

Konuşmasında belediyenin sosyal destek çalışmalarına da değinen Bahadır, "Bi Ekmek" projesi kapsamında ekmeğin 10 liradan vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

Semt Lokantası'nda ise dört çeşit yemeğin 55 liraya sunulduğunu ifade eden Bahadır, ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.