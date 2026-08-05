MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Bahçeli, atılan adımların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Bahçeli, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Erdoğan ve Kurtulmuş'a teşekkür

"Terörsüz Türkiye" sürecine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür eden Bahçeli, çalışmaların devlet politikası çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Bahçeli, "Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz" dedi.