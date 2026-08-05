AyNa Yapım imzası taşıyan ve eylül ayında üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan "Uzak Şehir" dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından hikâyesi yenilenen diziye peş peşe yeni isimler dahil oluyor.

Daha önce usta oyuncu Mustafa Avkıran'ın Kartal, Onur Özaydın'ın ise Enver karakterine hayat vereceği açıklanırken, kadroya dikkat çeken bir oyuncu daha katıldı.

Ersin Arıcı "Ateş" karakterini canlandıracak

"Yalı Çapkını" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren, son olarak TRT tabii'nin "Operasyon Alesta" dizisinde izleyici karşısına çıkan Ersin Arıcı, Mardin'de çekimleri devam eden "Uzak Şehir" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncunun, dizide "Ateş" karakterine hayat vereceği öğrenildi. Yeni karakterin hikâyeye nasıl bir yön vereceği ise üçüncü sezonun merak edilen detayları arasında yer alıyor.