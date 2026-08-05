Oyuncu Aybüke Pusat, çekimleri kısa süre önce tamamlanan "En Mutlu Günümde" filmiyle kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Pusat, senaryosu ve yönetmenliği Erkan Tunç'a ait olan yapımda hem başrol oyuncusu hem de yapımcı olarak görev aldı. Böylece başarılı oyuncu, ilk kez aynı projede hem kamera önünde hem de kamera arkasında yer aldı.

Filmde kim, hangi karakteri canlandırıyor?

"En Mutlu Günümde" filminde Aybüke Pusat Nesrin, Halil Babür Ercan, Reha Özcan Kerem, Elit Andaç Çam Ahsen, Erşan Utku Ölmez Mevlüt, Arın Kuşaksızoğlu Lokman ve Ebru Aytürk Rukiye karakterine hayat veriyor. Filmin çocuk oyuncusu ise Beren Tunç oldu.

İlk durak uluslararası film festivalleri

İstanbul'da dört haftada tamamlanan filmin ilk hedefi uluslararası film festivallerinde izleyiciyle buluşmak olacak. Daha önce canlandırdığı karakterlerden tamamen farklı bir rolle kamera karşısına geçtiğini belirten Aybüke Pusat, Halil Babür ile başrolü paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Aşk, ihanet ve inanç temalarını işliyor

Görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer'in üstlendiği "En Mutlu Günümde", aşkın en saf haliyle büyük ihanetin nasıl iç içe geçebildiğini anlatırken; inanç, itaat ve sessizliğin insan hayatındaki etkisini sorgulayan güçlü bir dram olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hiç tanımadan evlendirilen Nesrin ve Ercan'ın çarpıcı hikâyesi

Film, bir cemaatin himayesinde birbirlerini hiç tanımadan evlendirilen Ercan (Halil Babür) ile Nesrin'in (Aybüke Pusat) hikâyesini konu alıyor. Aynı çatı altında kurdukları sessiz yaşamda zamanla birbirlerine yakınlaşan ikili, Ercan'ın inanç ve itaat üzerine kurduğu dünyası ile Nesrin'in sessizliğinin ardına gizlediği derin acılar arasında sıkışıp kalıyor. Gün geçtikçe yolları ve kaderleri kesişen Ercan ile Nesrin, farkında olmadan aynı yalanın iki farklı yüzüne dönüşüyor.