Silahlı saldırı, sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu.

Şüpheliler, otomobile tabancalarla peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların silah sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırganlar aranıyor

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırının gerçekleşme nedenini ve faillerin kimliklerini belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.