Milli Mücadele’nin en kritik dönemlerinden biri olan 5 Ağustos 1921’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutanlık yetkisi verildi.

Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde ordunun sevk ve idaresinde hızlı karar alınabilmesi amacıyla verilen yetki, Mustafa Kemal Paşa’nın askerî ve siyasi sorumluluğunu daha da artırdı.

TBMM’nin kabul ettiği kanunla Mustafa Kemal Paşa, üç ay süreyle Başkomutan olarak görevlendirildi. Bu yetki daha sonra Meclis tarafından uzatıldı.

Başkomutanlık göreviyle Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Muharebesi’nin hazırlık ve yönetiminde ordunun başında yer aldı. 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen savaş, Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından biri oldu.

5 Ağustos 1921, bu yönüyle Kurtuluş Savaşı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.