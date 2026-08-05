Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye'de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 92,3 seviyesine ulaştı.

İnternet kullanım oranı 2025 yılında yüzde 90,9 olarak kaydedilirken, 2026 yılında 1,4 puanlık artışla yüzde 92,3'e yükseldi. Cinsiyet bazında incelendiğinde internet kullanım oranının erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olduğu görüldü.

E-devlet kullanım oranı yüzde 76 oldu

Araştırma sonuçlarına göre, son 12 ay içinde resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76,0 olarak gerçekleşti.

E-devlet hizmetlerinden yararlanma oranı erkeklerde yüzde 82,7, kadınlarda ise yüzde 69,4 oldu. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en yüksek kullanım oranı yüzde 93,0 ile 25-34 yaş grubunda görülürken, en düşük oran yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubunda kaydedildi.

Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanma amaçları arasında ilk sırada yüzde 65,6 ile resmi kurumlar tarafından saklanan kişisel bilgilere erişim yer aldı. Bunu yüzde 52,6 ile kamu kurumlarından randevu alma veya rezervasyon yaptırma, yüzde 45,7 ile kamu kurumlarının internet sitelerinden bilgi edinme takip etti.

İnternetten alışveriş yapanların oranı yüzde 60'a çıktı

Araştırmaya göre, internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 55,7 iken, 2026 yılında yüzde 60,0 oldu.

E-ticaret kullanım oranı erkeklerde yüzde 63,4, kadınlarda ise yüzde 56,6 olarak ölçüldü. İnternetten alışveriş yapan bireylerin yüzde 48,3'ünün son 3 ay içinde alışveriş gerçekleştirdiği belirlendi.

İnternet üzerinden eğitim alanların oranı arttı

Son 3 ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki gelişim veya kişisel amaçlarla öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı yüzde 22,9 oldu.

Bu oran bir önceki yıla göre 5,2 puan artarken, erkeklerde yüzde 22,4, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak gerçekleşti.

En çok kullanılan uygulama WhatsApp oldu

Türkiye'de bireylerin kullandığı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında ilk sırada WhatsApp yer aldı.

Araştırmaya göre uygulama kullanım oranları şöyle sıralandı:

WhatsApp: yüzde 90,0

YouTube: yüzde 77,6

Instagram: yüzde 71,1

Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde erkeklerin en fazla kullandığı uygulamalar WhatsApp (yüzde 92,5), YouTube (yüzde 80,1) ve Instagram (yüzde 71,9) olurken; kadınlarda WhatsApp (yüzde 87,6), YouTube (yüzde 75,0) ve Instagram (yüzde 70,2) öne çıktı.

İnternet bağlantılı TV kullanımı yaygınlaştı

İnternet kullanan bireylerin kullandığı internet bağlantılı cihazlar arasında ilk sırayı yüzde 62,0 ile akıllı televizyonlar aldı.

Bunu;

İnternete bağlı ev aletleri (robot süpürge, buzdolabı, fırın, kahve makinesi vb.): yüzde 18,6

Akıllı saat, spor bileklikleri, internet bağlantılı aksesuarlar ve cihazlar: yüzde 16,7

takip etti.

Cihaz alırken en önemli kriter fiyat oldu

Araştırmada, son 3 ay içinde internet kullanan bireylerin cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik ürünleri satın alırken dikkat ettiği kriterler de incelendi.

Buna göre tüketicilerin en fazla önem verdiği özellikler şöyle sıralandı:

Fiyat: yüzde 89,3

Donanım özellikleri: yüzde 74,7

Enerji verimliliği: yüzde 69,9

Marka, tasarım veya boyut: yüzde 69,5