Pursaklar Belediyesi, çevre temizliğinin korunması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ilçenin farklı noktalarında temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Başkan Çetin’den vatandaşlara çağrı

Temiz çevrenin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çeken Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, temizlik çalışmalarının belediye ekipleri ve vatandaşların ortak çabasıyla daha etkili sonuç vereceğini söyledi.

Çetin, vatandaşlardan evsel atıklarını saat 21.00’den sonra konteynerlere bırakmalarını, geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırmalarını ve parklarla ortak kullanım alanlarının temiz tutulmasına özen göstermelerini istedi.

Kaba atıkların ise Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bildirilmesi çağrısında bulunan Çetin, “Temiz bir Pursaklar, hepimizin ortak sorumluluğu. Daha temiz ve sağlıklı bir Pursaklar için hep birlikte sorumluluk alalım” dedi.

Ekipler sahada yoğun mesai yapıyor

Seferberlik kapsamında belediye ekipleri, belirlenen çalışma programı doğrultusunda ilçenin dört bir yanında temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Yol süpürme ve yıkama çalışmalarının yanı sıra çevre düzenleme ve atık toplama işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla birlikte vatandaşlara çevre temizliği konusunda farkındalık kazandırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yürütülüyor.

“Mahallede Temizlik Var” seferberliğinin belirli aralıklarla devam etmesi planlanırken, uygulamayla çevre kirliliğinin azaltılması, ortak kullanım alanlarının daha hijyenik hale getirilmesi ve ilçede çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.