Olay, Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatıp Caddesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunun sahibi İsmail Hepokur, geçen yıl ekim ayında eski bir arkadaşının damadı olan eski polis memuru Hakan Çığır’ın eşiyle boşandığını öğrendi.

Çifti yeniden barıştırmak isteyen Hepokur, otomobil kiralayarak Çığır ve eşini tatile gönderdi. Çığır da bu süreçte zaman zaman düğün salonuna gelerek işlere yardımcı oldu.

2 ton bamyanın eksik olduğu ortaya çıktı

Hepokur, aralık ayında mutfak ve küçük depodaki çiçek bamyaların tükendiğini fark edince ana depoya giderek ürün almak istedi. Ancak depodaki bamyaların da eksildiğini gören Hepokur, satın alınan ürünlerle düğünlerde kullanılan miktarları karşılaştırdı.

Yapılan kontrolde yaklaşık 2 ton çiçek bamyasının kayıp olduğu belirlendi. Çalışanlarından bilgi alamayan Hepokur, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, bamyaları depodan çalan kişinin eski polis memuru Hakan Çığır olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Çığır, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. 26 Ocak’ta tutuklanan Çığır hakkında “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” ve “Mala zarar verme” suçlarından dava açıldı.

8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Hakan Çığır’ın yargılandığı davada mahkeme, geçen mayıs ayında hırsızlık suçunu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle önce 10 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü ve Çığır’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bamya alan 4 işletmeci de soruşturmaya dahil edildi

Bamyaların sahibi İsmail Hepokur, ürünleri satın alan Mehmet K., Muammer A., Mevlüt U. ve İsa Y.’den de şikayetçi oldu.

Dosyanın arabuluculuğa gönderilmesinin ardından taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca soruşturma yeniden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık, dört işletmeci hakkında “Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

'Fiyatı uygun olduğu için satın aldım'

Şüphelilerin savcılık ifadeleri de ortaya çıktı.

Mehmet K., Hakan Çığır’ın farklı tarihlerde kendisine 5 çuval çiçek bamya sattığını, karşılığında banka hesabına toplam 465 bin TL gönderdiğini söyledi. Bamyaları kilosu yaklaşık 1600 TL’den aldığını belirten Mehmet K., ürünlerin piyasa fiyatının 1600 ila 2 bin TL arasında değiştiğini ve fiyatı uygun olduğu için satın aldığını ifade etti.

Muammer A. ise Hakan Çığır’ı daha önce tanımadığını belirterek, Çığır’ın iş yerine gelip bir arkadaşının lokantasını kapattığını ve elinde çok miktarda kuru çiçek bamya bulunduğunu söylediğini aktardı.

Muammer A., farklı tarihlerde 6 kez bamya aldığını, kilosunu 1600 veya 1650 TL'den satın aldığını ve Çığır’a banka üzerinden toplam 344 bin 50 TL gönderdiğini söyledi.

'Ben de kandırıldım'

Mevlüt U. ise Hakan Çığır’ı daha önce tanımadığını, kendisine bamyaların pandemi nedeniyle kapanan bir düğün salonundan kaldığının söylendiğini belirtti.

Gıda toptancılığı yaptığını anlatan Mevlüt U., bir çuval kuru bamyayı kilosu yaklaşık 1300 TL’den satın aldığını ve karşılığında yaklaşık 52 bin TL ödediğini söyledi.

Mevlüt U., ifadesinde kendisinin de kandırıldığını savundu.

'Fatura getireceğini söyledi'

İsa Y. de Hakan Çığır’ı tanımadığını, 16 Aralık 2025’te iş yerine gelen Çığır’ın acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek elindeki kuru bamyayı satmak istediğini belirtti.

Pazarlık sonucu bamyayı kilosu 1800 TL’den aldığını ifade eden İsa Y., bir çuval ürünün 76 kilogram geldiğini ve toplam 137 bin TL ödediğini söyledi.

İsa Y., Çığır’dan fatura istediğini, ancak “faturayı getireceğini” söylemesi üzerine parayı ertesi gün verilen IBAN hesabına gönderdiğini ifade etti.

Dört işletmeci hakkındaki dava sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.