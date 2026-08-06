Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen baskınlarda aralarında S.A., C.T., S.S., G.Ü., D.Ö., K.B.K., E.B., C.Ş. ve E.G.T.'nin de bulunduğu toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital Materyallere El Konuldu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A., C.T., D.Ö., K.B.K., E.B. ve E.G.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Geçmişi

Operasyonun, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'e yönelik yürütülen soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu bildirildi. Kazıda elde edilen veriler doğrultusunda genişletilen soruşturma sürüyor.