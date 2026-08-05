ABD, saatlerin yılda iki kez ileri ve geri alınmasını sona erdirmeye yönelik kalıcı yaz saati uygulamasına geçme kararı aldı. Türkiye’nin 2016 yılından bu yana uyguladığı yıl boyu sabit saat sistemine benzer düzenleme, ABD’de de gündeme geldi.

Yeni sistemle birlikte saat değişikliklerinin kaldırılması ve yıl boyunca tek bir saat uygulamasının kullanılması hedefleniyor. Uygulamanın enerji tüketimi, günlük yaşam düzeni ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri ise tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye, 2016 yılında kış saati uygulamasını kaldırarak yıl boyunca yaz saati uygulamasına geçmiş ve UTC+3 saat dilimini kalıcı olarak kullanmaya başlamıştı. ABD’deki düzenlemenin ise federal ve eyalet düzeyindeki süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.