Teknoloji odaklı ve bağımlılık derecesinde bir dijital yaşam olgusu, toplumdaki tüm bireyleri olumsuz etkiliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Klinik Psikolog Murat Abaoğlu, modern yaşamın görünmeyen ancak giderek büyüyen sorunlarından biri olan zihinsel yorgunluğa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Günlük yaşamın yoğun temposu, dijital dünyanın sürekli uyarıcıları ve artan sorumlulukların bireylerin bilişsel kapasitesini zorladığını ifade eden Abaoğlu, zihinsel yorgunluğun yalnızca bireysel değil, toplumsal bir gerçeklik haline geldiğini vurgulayarak, bu durumun fark edilmesi ve profesyonel destekle ele alınması gerektiğini söyledi.

"MODERN İNSANIN EN SESSİZ AMA EN YAYGIN SORUNLARINDAN BİRİ ZİHİNSEL YORGUNLUK"

Abaoğlu, günlük yaşamın temposu, bitmeyen sorumluluklar, dijital dünyanın sürekli uyarıcı bombardımanı ve duygusal yüklerin insan zihnini görünmez biçimde tükettiğini belirterek, terapi süreçlerinde danışanlarından sıkça benzer ifadeler duyduğunu söyledi.

"Yaşadığımız çağ özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanı yalnızca bedensel değil, zihinsel anlamda da yoran bir çağ olmaya başlamıştır. Günlük hayatın temposu, bitmeyen sorumluluklar, dijital dünyanın sürekli uyarıcı bombardımanı ve duygusal yükler zihnimizi görünmez bir şekilde tüketmektedir" diyen Abaoğlu, danışanlarının en çok "Artık düşünmek bile ağır geliyor hocam" sözünü kullandığını belirtti.

Bu ifadelerin modern insanın ortak sorununu ortaya koyduğunu dile getiren Abaoğlu, "Bu benzer ifadeler modern insanın en sessiz ama en yaygın sorunlarından birine işaret ediyor. Psikolojide bunun adı zihinsel yorgunluktur" dedi.

"ZİHİN DE TIPKI BEDEN GİBİ SINIRLI BİR ENERJİYE SAHİPTİR"

Zihinsel yorgunluğun psikolojide bilişsel kapasitenin aşırı kullanımına bağlı gelişen bir tükenmişlik hali olarak tanımlandığını ifade eden Abaoğlu, belirtiler hakkında şu bilgileri verdi:

"Dikkat dağınıklığı, karar vermede zorlanma, unutkanlık, motivasyon kaybı ve duygusal dalgalanmalar en sık gördüğümüz belirtiler arasındadır. İnsan zihni tıpkı beden gibi sınırlı bir enerjiye sahiptir. Bu enerji sürekli tüketildiğinde kişi kendini bitkin, isteksiz ve tükenmiş hisseder."

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