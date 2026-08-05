Acı olay, Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında oyun oynayan 3 yaşındaki Eslem Talan, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan küçük çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırılan Eslem Talan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.

Gözyaşlarıyla defnedildi

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Eslem Talan'ın cenazesi, kırsal Adak Mahallesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Minik Eslem'in yakınları defin sırasında büyük üzüntü yaşadı.

Soruşturma sürüyor

Eslem Talan'ın yaşamını yitirdiği olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.