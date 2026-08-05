ğlık kontrolleri için Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye geçti.
Sağlık taramalarının tamamlanmasının ardından Salah'ın resmi imza sürecine geçmesi bekleniyor.
Resmi imza bugün atılacak
Sağlık kontrollerinin ardından Mohamed Salah'ın, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Bordo-mavili taraftarların büyük heyecanla beklediği transferin, imza töreninin ardından resmiyet kazanması bekleniyor.
Akşam Trabzon'a geçecek
İstanbul'daki işlemlerini tamamlamasının ardından Mohamed Salah'ın akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği belirtildi.
Trabzonspor'un en dikkat çeken transferlerinden biri olarak gösterilen Salah'ın, sağlık kontrolleri ve resmi imzanın ardından kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.