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Trabzonspor'da Dev Sürpriz: Sörloth ve Salah Bombası

Trabzonspor'un en dikkat çeken transferlerinden biri olarak gösterilen Salah'ın, sağlık kontrolleri ve resmi imzanın ardından kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Sağlık kontrollerinin ardından Mohamed Salah'ın, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

ğlık kontrolleri için Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye geçti.

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