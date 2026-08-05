Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ahmet ve Figen Baygın çifti, çocukları Alkım ve Barış ile birlikte Anadolu Ateşi'nin "Troya" gösterisinde sahne aldı. Yaklaşık 2 bin yıllık tarihiyle dünyanın önemli antik yapıları arasında yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu, bu kez bir ailenin aynı sahneyi paylaştığı özel bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın, sanatsal süpervizörlüğünü ise Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Anadolu Ateşi'nin "Troya" gösterisi, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu. 300 kişilik dansçı kadrosunun yer aldığı gösteri, Roma döneminden günümüze ulaşan tarihi atmosferde sahnelendi.

Baygın ailesi ilk kez aynı sahnede

Gösterinin en dikkat çeken anlarından biri, Serik'te fizik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Baygın (49) ve Figen Baygın'ın (45), çocukları Alkım (16) ve Barış (13) ile aynı sahneyi paylaşması oldu.

Anadolu Ateşi Eğitim Akademisi'nde uzun süredir eğitim alan Alkım ve Barış, bu kez anne ve babalarıyla birlikte sahne aldı.

Ahmet Baygın, çocuklarının 2018 yılından bu yana Anadolu Ateşi ekibinde yer aldığını belirterek, onlarla aynı sahnede bulunmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Figen Baygın ise, "Çocuklarımız artık büyüklerle sahne almaya başladı. İlk kez biz de onlarla aynı sahneyi paylaşacağız. Bu hem çok heyecanlı hem de gurur verici" ifadelerini kullandı.

"Tırnağımla kazıyarak bu noktaya geldim"

Yaklaşık 8 yıldır Anadolu Ateşi ailesinin içinde yer aldığını belirten Alkım Baygın, dans etmeyi çok sevdiğini söyledi.

Alkım Baygın, "4 yıldır büyüklerle sahneye çıkıyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Tırnağımla kazıyarak bu noktaya geldim" dedi.

Barış Baygın ise normalde sahne heyecanı yaşadığını, ancak anne ve babasıyla aynı gösteride yer almanın kendisini daha fazla heyecanlandırdığını ifade etti.

Bir baba-oğul daha aynı sahneyi paylaştı

Baygın ailesinin yanı sıra Eren Alkan ve oğlu Toprak Deniz Alkan da "Troya" gösterisinde birlikte sahne aldı.

Bir gıda firmasında yönetici olarak çalışan Eren Alkan, oğlunun 6 yıldır Anadolu Ateşi'nde yer aldığını belirterek, aynı gösteride sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Toprak Deniz Alkan da babasının ilk kez sahneye çıkacağını belirterek, birlikte dans edecekleri için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Troya" dünyanın birçok ülkesinde sahnelendi

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "Troya" gösterisinin 2008 yılından bu yana Avustralya, Çin, Meksika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde sahnelendiğini belirtti.

Erdoğan, gösterinin uluslararası arkeologlardan da övgü aldığını ifade etti.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte sahne aldığı özel gösterinin tek seferlik olduğu, yaz boyunca devam edecek diğer "Troya" gösterilerinde ise yalnızca çocukların yer alacağı öğrenildi.