İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu haftalık grup toplantısında Meclis’e gelmesi beklenen Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan “Çerçeve Yasası”nı sert bir şekilde eleştirdi ve “Siz Sevre imza atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz'' dedi.

Dervişoğlu Milletvekillerinin görmediği belgeye imza atarak istedikleri rejimi kökleştirmeye çalıştıklarını, Milletin egemenliğini ayaklar altına alındığını belirterek şunları söyledi:

“Milletvekilinin bilmediği metni İmralı nereden biliyor? diye sorduk. Cevap veremediler. Önlerine metin kondu imzalıyorlar. Sonrada kendilerine milletin vekili diyorlar. Vicdan bunun neresinde kuldan utanmıyorsunuz da Allah'tan da mı korkmuyorsunuz?

Milletvekili görmediği belgeye imza atarak yaşatmak istedikleri rejimi kökleştirmeye çalışıyorlar. Milletin egemenliğini ayaklar altına alıyorsunuz. İnsanlık tarihinde devlet kurmuş tek meclisi bir zani istiyor diye size çiğnetmeyeceğiz.

Milletimizin iradesini son ana kadar size hatırlatacağız. O imza atan vekillere tekrar soruyorum. Neye hizmet ediyorsunuz? İtirazınız yok mudur? Endişeniz yok mudur? Dün suç saydıklarınız bugün koalisyona dönüşmektedir.

Evlatlarınıza bırakmak istediğiniz miras bu mudur? Öcalan'a ulakçılık yapmak, caninin yol haritası ile devlete güzergah tayin etmek midir!?

PJAK'ın silahlandığına dair ciddi istihbaratları geliyor. Yarın sahip olabileceği kapasiteye göre hareket etmek gerekir.m Bir de terörün 50 yıllık maliyetinden söz edyorlar. Türk milleti ne yapacaktı? Biz ona bedel ve sorumluluk diyoruz. Ekonomiyi yıkan devletin, kurumlarını taruman eden yönetim anlayışının yanında devede kulak kalır. Milli namusun ölçüsü olamaz. Kimse bir teraziye koyamaz.”