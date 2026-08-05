Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt karşılığında sarı-lacivertli kulüpten bonservis geliri ve 3 genç futbolcu alma hakkı kazanan Karşıyaka, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir temsilcisi, daha önce Yasir Boz'u kadrosuna katmasının ardından Fenerbahçe altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yiğit Evin'i de renklerine bağladı. Genç futbolcu, Karşıyaka ile resmi sözleşme imzalayarak yeni takımına katıldı.

Yasir Boz kiralık, Yiğit Evin bonservisiyle geldi

Karşıyaka'nın Fenerbahçe'den aldığı genç oyunculardan Yasir Boz'un kiralık olarak, Yiğit Evin'in ise bonservisiyle birlikte kadroya dahil olduğu öğrenildi.

İki genç futbolcunun da takımla çalışmalara başladığı belirtilirken, Karşıyaka'nın Fenerbahçe'den başka bir oyuncu transfer etmeyi planlamadığı ifade edildi.

Eren Arda Şan için imza hazırlığı

Transfer çalışmalarına devam eden Karşıyaka'nın, İstanbulspor'dan 20 yaşındaki ve 1,93 metre boyundaki kaleci/oyuncu Eren Arda Şan ile de anlaşmaya vardığı ve resmi imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Öte yandan transferde bekleme sürecine geçen İzmir ekibi, cumartesi günü Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Karşıyaka yönetimi, devam eden transfer yasağını kaldırmak için de kaynak arayışlarını sürdürüyor.