Kaza, gece saatlerinde Düzce'nin Konuralp Mahallesi'ndeki Beçi Işıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 81 AGA 44 plakalı cip ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından cip sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaklaşık 2 kilometre ilerleyen cip, bu kez Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde 35 AR 2148 plakalı otomobile çarparak ikinci bir kazaya neden oldu.

Kaza sonrası arbede yaşandı

İkinci kazanın ardından araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olay üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3,78 promil alkollü ve ehliyetsiz çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde cip sürücüsünün 3,78 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede ayrıca sürücünün daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen direksiyon başına geçtiği tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

326 bin lira ceza kesildi

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı belirlenen cip sürücüsüne, "alkollü araç kullanmak" ile "ehliyeti geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak" gerekçeleriyle toplam 326 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aracın sahibine ise "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" suçundan 40 bin lira idari para cezası kesildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.