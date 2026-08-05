Türkiye'nin kurutulmuş domates üretiminde öne çıkan merkezlerinden Manisa'da hasat edilen ürünler, kurutma işlemi için tarlalara taşınıyor. İşçiler tarafından tek tek ikiye bölünerek sergilere dizilen domatesler, tuzlandıktan sonra yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında bekletiliyor.

Doğal yöntemlerle kurutulan domatesler daha sonra işlenerek paketleniyor ve yurt dışına gönderilmeye hazır hale getiriliyor.

Ekim alanları son yıllarda daraldı

Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, ilçede bu yıl yaklaşık 15 bin dekarlık alanda domates üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Artan üretim maliyetleri nedeniyle ekim alanlarında ciddi bir gerileme yaşandığını belirten Okur, geçmiş yıllarda 40 ila 50 bin dekara ulaşan üretim alanlarının bugün 15 bin dekara kadar düştüğünü ifade etti.

Bu alanın yaklaşık 10 bin dekarında salçalık, 5 bin dekarında ise kurutmalık domates yetiştirildiğini aktaran Okur, 12-13 kilogram taze domatesten yaklaşık 1 kilogram kuru domates elde edildiğini dile getirdi.

Üreticiler artan maliyetlerden şikâyetçi

Kurutmalık domates üretiminin yüksek maliyet gerektirdiğini vurgulayan Okur, tarladaki yaş domatesin kilogram fiyatının yaklaşık 5 lira olduğunu söyledi.

Domatesin yanı sıra tuz, işçilik ve kurutma sergisi gibi giderlerin de eklenmesiyle 1 kilogram kurutulmuş domatesin maliyetinin 150-160 liraya ulaştığını belirten Okur, üreticinin zarar etmemesi için satış fiyatının en az 180-200 lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ederek destek çağrısında bulundu.

91 ülkeye ihracat yapılıyor

Kurutulmuş domatesin Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden biri olduğunu belirten Okur, Manisa'da üretilen ürünlerin 91 ülkeye gönderildiğini söyledi.

Başta Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Okur, özellikle Avrupa'da doğal yöntemlerle güneşte kurutulan domateslerin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Doğal lezzete uluslararası ilgi

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kurutulmuş domatesler, özellikle kış aylarında Avrupa mutfaklarında sıkça tercih ediliyor. Doğallığı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan ürün, Manisa ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin tarımsal ihracatında da önemli bir yer tutuyor.