İKNA Düşünce Kuruluşu, Ankara Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hayata geçirilecek "Dijital Doğrulama ve Dezenformasyonla Mücadele Kapasite Geliştirme Eğitimi" için başvuruları almaya başladı. Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, yerel medyadan kurumsal iletişim profesyonellerine kadar geniş bir hedef kitleye hitap eden program, katılımcıları dijital çağın en önemli risklerinden biri olan dezenformasyona karşı uygulamalı yöntemlerle donatmayı amaçlıyor.

Bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığı günümüzde; yanlış bilgi, manipülatif içerikler ve yapay zekâ ile üretilen sahte materyaller hem bireyleri hem de kurumları doğrudan etkiliyor. Bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanan eğitim programı; dijital içerik doğrulama, yapay zekâ destekli içerik üretimi, veri okuryazarlığı ve dijital güvenlik alanlarında katılımcılara teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi de kazandırmayı hedefliyor.

15 SAATLİK HİBRİT EĞİTİM MODELİ

İKNA Düşünce Kuruluşu tarafından, Ankara Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla düzenlenecek eğitim programı toplam 15 saat sürecek. Programın 12 saati Zoom üzerinden çevrim içi, 3 saati ise Ankara Balgat'taki İKNA Düşünce Kuruluşu Eğitim Salonu'nda yüz yüze uygulama atölyesi şeklinde gerçekleştirilecek.

ALANINDA UZMAN İSİMLER EĞİTİM VERECEK

Program kapsamında katılımcılar, alanında uzman akademisyen ve uygulayıcı isimlerle bir araya gelecek. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali DURDU, dijital medya ekosistemi, dezenformasyonla mücadele, dijital doğrulama yöntemleri ve veri okuryazarlığı konularında eğitim verecek.

Yapay zekâ uzmanı Mehmet Ali İNCE, üretken yapay zekâ teknolojileri, yapay zekâ destekli içerik üretimi, editoryal risk yönetimi, etkili prompt hazırlama teknikleri ve yapay zekâ çıktılarının doğrulanmasına yönelik uygulamalı oturumları gerçekleştirken, Av.Mehmet YILMAZER ise "Dijital Yayıncılıkta Hukuki ve Etik Riskler" başlığı kapsamında basın ve medya hukuku, dijital içerik üretiminde hukuki sorumluluklar, telif hakları, kişisel verilerin korunması (KVKK), sosyal medya paylaşımlarında hukuki riskler ve yapay zekâ ile üretilen içeriklerin hukuki ve etik boyutuna ilişkin eğitim verecektir.

BEŞ GÜNLÜK KAPSAMLI EĞİTİM İÇERİĞİ

Beş gün sürecek program kapsamında katılımcılar;

· Dijital medya ortamında bilgi ekosistemi ve dezenformasyon,

· Dijital doğrulama ve teyit yöntemleri,

· Görsel ve video doğrulama teknikleri,

· Açık kaynak araştırma (OSINT) uygulamaları,

· Yapay zekâ destekli içerik üretimi,

· Prompt geliştirme teknikleri,

· Veri okuryazarlığı ve veri temelli analiz,

· Deepfake ve manipülatif içeriklerin tespiti,

· Dijital yayıncılıkta hukuki ve etik riskler,

· Gerçek vakalar üzerinden uygulamalı doğrulama çalışmaları başlıklarında eğitim alacak.

Programın son gününde düzenlenecek uygulama atölyesinde katılımcılar, gerçek olaylar üzerinden doğrulama süreçlerini deneyimleyerek edindikleri bilgileri pratiğe dökme fırsatı bulacak. Eğitim sonunda ise katılımcılarla ders kitapçıkları, eğitim sunumları, dijital doğrulama kontrol listeleri, yapay zekâ kullanım rehberleri ve çeşitli kaynak dokümanlar paylaşılacak.

"BİLGİNİN DOĞRULUĞU ARTIK KURUMSAL GÜVENİN TEMELİDİR"

İKNA Düşünce Kuruluşu Başkanı Abdulkadir ÜNAL, dijital çağda doğrulanmış bilgi üretmenin her zamankinden daha büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bilgiye ulaşmak eskisine göre çok daha kolay; ancak doğru bilgiye ulaşmak aynı ölçüde zorlaştı. Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte gerçek ile kurgu arasındaki çizgi her geçen gün daha da belirsiz hâle geliyor. Bu durum özellikle medya kuruluşları, kamu kurumları ve kurumsal iletişim birimleri açısından önemli sorumluluklar doğuruyor.

İKNA Düşünce Kuruluşu olarak, Ankara Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hayata geçirdiğimiz bu programın yalnızca bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda kurumsal kapasiteyi güçlendiren sürdürülebilir bir gelişim süreci olduğuna inanıyoruz. Katılımcılarımızın yalnızca yeni dijital araçları tanımalarını değil; bilgiyi sorgulayan, doğrulayan, etik ilkeleri gözeten ve yapay zekâyı bilinçli kullanan profesyoneller olarak kurumlarına değer katmalarını hedefliyoruz.

Dezenformasyonla mücadele yalnızca gazetecilerin değil; kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar dijital ortamda iletişim üreten herkesin ortak sorumluluğudur. Bu eğitimin, ülkemizde doğrulama kültürünün gelişmesine ve güvenilir bilgi ekosisteminin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."