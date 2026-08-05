Trabzonspor'un, İngiltere ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 34 yaşındaki dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile görüşmelere başlandığını duyurması, dünya spor basının yanı sıra Türkiye ve Trabzon genelinde geniş yankı buldu. Transfer açıklamasının hemen ardından kentin en işlek noktalarından Atatürk Alanı'nda ve TS Club mağazalarında toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla tarihi transferi kutluyor. Açıklama ve duyurular sonrası kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı TS Club mağazaları ile kombine bilet satış noktalarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanması dikkat çekiyor. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturan ve 'Ya Allah Bismillah, Muhammed Salah' tezahüratlarında bulunan taraftarlar, yeni sezon formalarına Mısırlı yıldız kanat oyuncusunun adı ve giyeceği 10 numarayı yazdırıyor. Yunanistan'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a inen ve sağlık kontrollerinin ardından Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi beklenen Mısırlı yıldız için Trabzon Havalimanı'nda tarihi bir karşılama organizasyonu da hazırlanıyor.

Salah'ın kente varışında görkemli bir karşılama töreni düzenlenmesi planlanırken, Trabzonspor yönetiminin perşembe günü Papara Park'ta taraftara açık düzenlemeyi planladığı resmi imza töreni için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.

'İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ'

Trabzonspor taraftarları arasında yer alan Sefer Kaya, Salah'a benzerliği mağazaya akın edenlerin ilgi odağı oldu. Salah'a benzerliğiyle dikkat çeken Kaya, 'Hollanda'dan geliyorum. Beni Salah'a benzetiyorlar. Gerçekten şoktayım. Trabzon'da herkes benimle fotoğraf çekilmek istiyor. İyi bir transfer oldu. Başkan Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederiz. İnşallah şampiyon oluruz. Türkiye'ye gelen en büyük transfer' diye konuştu.

'TRABZONSPOR İÇİN BÜYÜK UMUT'

Bordo mavili taraftar Kaan Coşkun, 'Almanya'dan Trabzon'a gezmeye geldim. Salah, çok iyi bir topçu. Bu sezon Galatasaray karşısında kendini gösterdi. Trabzonspor için çok büyük bir umut. Onun için de çok güzel bir şehir. Müslüman bir ülkede yaşamak onun içinde gurur vericidir. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyuncu aldı' dedi.

'YÜZÜMÜZ GÜLDÜ'

Taraftarlardan İlker Taşkın, 'Salah camiaya hayırlı olsun. Çok mutluyuz. Başkan Ertuğrul Doğan yüzümüzü güldürdü ona çok teşekkür ediyorum. Şehrin psikolojisini düzeltti. 'Alamaz, yapamaz' dediler. Vallahi Ertuğrul Doğan aldı. Sözünü de tuttu. Bizlere de taraftar olarak forma ve kombine almak düşer. Kombinemizi alacağız, formaların çıkmasını da dört gözle bekliyoruz. Tüm camia, taraftar ve şehir bekliyor. Akşam havaalanında görülmemiş bir rekor bekliyoruz. Kırılmayan rekoru kıracağız. Akşam havaalanı kitlenecek' ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Muhabir anonsu (Efnan KÖSE)

- Forma ve kombine satış yoğunluğu

-Taraftarlardan görüntü

- Röportajlar

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)