Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında yaşamını yitiren öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeşil, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yaşatılması yönündeki taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin ailelerini dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Erdoğan, aileleri tek tek dinledi. Görüşmenin ardından ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere Kur'an-ı Kerim, kravat ve eşarp hediye etti.

"Çocuklarımızın isimlerinin yaşatılmasını talep ettik"

Kahramanmaraş'a dönen ailelerden Abdullah Cevdet Yeşil, görüşme talebinin şehit aileleri tarafından iletildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taleplerini dikkatle dinlediğini ifade etti.

Yeşil, "Cumhurbaşkanımıza aileler olarak taleplerimizi ilettik. Yaklaşık iki saatten uzun süre bizi dinledi. Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlarımız da görüşmede hazır bulundu. Çocuklarımızın isimlerinin bu topraklarda yaşatılması yönündeki talebimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu olumlu karşıladı ve gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti" dedi.

"Olayın tüm yönleriyle inceleneceği belirtildi"

Görüşmede okul saldırısına ilişkin ihmal iddialarının da gündeme geldiğini belirten Yeşil, olay sırasında görevli okul yöneticileriyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığını söyledi.

Yeşil, "Olayın yaşandığı sırada okulda görevli idarecilerle ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Çocuklarımızın yaşadığı süreç ve olay sırasında yaşananlarla ilgili gerekli bilgileri aktardık. Cumhurbaşkanımız da konunun tüm yönleriyle inceleneceğini ve gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ifade etti" diye konuştu.

"Keşke daha önce görüşseydik"

Görüşmenin duygusal anlara da sahne olduğunu dile getiren Abdullah Cevdet Yeşil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailelerin beklentilerini dikkatle dinlediğini söyledi.

Yeşil, "Çok verimli bir görüşme oldu. Umduğumuzdan daha iyi geçti. Keşke bu görüşmeyi daha önce gerçekleştirebilseydik. Sayın Cumhurbaşkanımız, olayın üzerine kararlılıkla gidileceğini ve detaylı şekilde inceleneceğini ifade etti. Biz de kendisine teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.