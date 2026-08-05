Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'ndan alınan kan ve idrar örneklerine ilişkin toksikolojik incelemede kokain testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, elde edilen test sonuçları soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. Kerimoğlu hakkında yürütülen adli sürecin, mevcut deliller ve teknik incelemeler doğrultusunda devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ayrıntılı açıklama yapmazken, dosya kapsamında yeni incelemelerin ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.