Türk tiyatrosu ve edebiyatının toplumcu gerçekçi geleneğinde önemli bir yere sahip olan oyun yazarı, romancı ve senarist Bilgesu Erenus, yaşamını yitirdi. Erenus'un vefatı, sanat dünyasında üzüntüyle karşılanırken birçok kurum ve sanatçı taziye mesajları yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Erenus için 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleneceğini açıkladı. Törende ailesi, yakınları, tiyatro camiası ve okurlarının usta yazara veda etmesi bekleniyor.

1943 yılında Bilecik'te doğan Bilgesu Erenus, TRT'deki görevinden sonra tiyatro ve edebiyata yöneldi. El Kapısı, Misafir, Kelaynaklar, Ortak, Acılar Şenliği ve Yaftalı Tabut gibi oyunlarıyla emek, göç, kadın ve toplumsal adalet temalarını sahneye taşıdı. Roman, senaryo ve müzik alanındaki çalışmalarıyla da çok yönlü bir sanat yaşamı sürdürdü.

Erenus, eserleri ve sanat anlayışıyla Türk tiyatrosunda iz bırakan isimler arasında anılmaya devam edecek.