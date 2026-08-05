TBMM'ye sunulan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak anılan kanun teklifi siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri olurken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

Özel, partisinin sürece ilişkin temel yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgularken, iktidarın izlediği yöntemi eleştirdi. "Genel yaklaşımımızda bir değişiklik yok" diyen Özel, böylesine kritik bir düzenlemenin hazırlanış biçiminin uzlaşma kültürüne uygun olmadığını savundu.

"Yöntem, meselenin ruhuna uygun değil"

Özel'in açıklamalarında, yasanın içeriğinden çok hazırlanış sürecine yönelik eleştiriler öne çıktı. Geniş toplumsal mutabakat gerektiren bir konuda siyasi partiler arasında daha şeffaf ve kapsayıcı bir diyalog yürütülmesi gerektiğini belirten Özel, iktidarın süreci dar bir çerçevede yönetmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

TBMM'de kritik süreç başladı

Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen teklif, çözüm sürecine ilişkin hukuki altyapıyı oluşturmayı hedefleyen düzenlemeleri içeriyor. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM komisyonlarında ele alınmasının ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Siyasi kulislerde teklifin mümkün olduğunca geniş bir uzlaşıyla yasalaştırılması hedeflense de, bazı maddeler üzerinde görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtiliyor.

Siyasi tartışmalar devam ediyor

Özel'in açıklamaları, teklifin Meclis'e sunulmasının ardından muhalefetten gelen ilk kapsamlı değerlendirmelerden biri olarak öne çıktı. Açıklama, YENİ Parti'nin düzenlemeye tamamen karşı çıkmadığını ancak sürecin yönetim biçimine yönelik ciddi çekincelerini koruduğunu ortaya koydu.

Önümüzdeki günlerde teklifin komisyon görüşmeleri ve Genel Kurul sürecinde hem iktidar hem de muhalefet partilerinin ayrıntılı değerlendirmeleriyle siyasi tartışmaların daha da yoğunlaşması bekleniyor.