Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da kentin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Konut ve altyapı yatırımlarının yanı sıra vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak spor tesisleri de kente kazandırılıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük dalış merkezleri arasında yer alan Çevlik Dalış Köyü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından DHA’ya açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte farklı branşlara yönelik spor yatırımlarına önem verdiklerini belirtti.

'Vatandaşlarımızın iyi olma haline katkı sağlamak istiyoruz'

Hatay’ın deniz kıyısında bulunmasının su sporları açısından önemli bir avantaj olduğunu belirten Vali Masatlı, bu alanda da yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Masatlı, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk ve tek sörf merkezini açmıştık. Bugün ise dalış köyünün açılışını gerçekleştirdik. Bu projeleri hayata geçirirken en büyük amacımız, burada yaşayan vatandaşlarımızın iyi olma haline katkı sağlamaktı” dedi.

'11 milyar lirayı aşkın spor yatırımı devam ediyor'

Çevlik Dalış Köyü’nün geçmişte valiliğe ait bir kamp merkezi olarak kullanıldığını, ancak yeterince değerlendirilemediğini belirten Masatlı, tesisin 6 Şubat depremlerinde de hasar gördüğünü söyledi.

Daha sonra tesisin dalış sporlarına hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendiğini aktaran Masatlı, “Valiliğimizin koordinasyonu ve uhdesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, müstecirimiz burayı dalış sporuna hizmet edecek modern bir tesise dönüştürdü. Bu tesisin şehrimize kazandırılmış olmasından dolayı gerçekten büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Depremin kentte oluşturduğu izlerin silinmesinde spor yatırımlarının da önemli bir rol üstlendiğini belirten Masatlı, Hatay genelinde 11 milyar lirayı aşan spor yatırımının devam ettiğini açıkladı.

Hatay'a çok sayıda spor tesisi kazandırıldı

Yatırımlar kapsamında 4 öğrenci yurdunun tamamlandığını belirten Masatlı, kent genelinde 100 halı saha, 7 futbol sahası, 7 kapalı spor salonu ve bin kişilik atletizm pistinin hizmete sunulduğunu söyledi.

Masatlı, “Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın iyi olma halini destekleyecek çok sayıda spor tesisini tamamladık. Bir kısmının yapımı ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Vali Masatlı, yatırımların hayata geçirilmesinde destek veren Cumhurbaşkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.