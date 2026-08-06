Sıcak havalarda vücudun serinlemek için damarları genişlettiğini ve terleme yoluyla ısı kaybetmeye çalıştığını belirten Medical Park Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, bu süreçte kalp ve damar sisteminin daha fazla yük altında kaldığını ifade etti.

Başar, özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcak havalardan daha fazla etkilenebileceğini belirterek, “Vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışmaya başlar. Aynı zamanda terleme yoluyla dışarıya ısı atılmaya çalışılır. Bu süreç kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur” dedi.

Sıcaklarda en sık tansiyon düşüklüğü görülüyor

Aşırı sıcakların çoğunlukla tansiyon düşüklüğüne neden olduğunu söyleyen Başar, damarların genişlemesi ve terlemeyle sıvı kaybının artmasının tansiyonu düşürebileceğini ifade etti.

Ancak yoğun sıvı kaybı ve yüksek nemin vücudun kendisini yeterince soğutmasını engelleyebileceğini belirten Başar, bu durumda stres yanıtının gelişerek tansiyonun aniden yükselebileceğini ve hipertansif krizlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Hipertansiyon hastaları dikkatli olmalı

Sıcak havalarda tansiyon ilaçlarıyla damar genişlemesinin birleşmesinin tansiyonda kontrolsüz değişimlere yol açabileceğini belirten Başar, bu durumun felç ve kalp krizi riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Başar, özellikle yaz aylarının başında doktor kontrolünün önemine dikkat çekerek, “Kış aylarında uygun gelen ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine neden olabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir. Ancak hastalar kesinlikle kendi başlarına ilaç dozunu azaltmamalı ya da ilacı bırakmamalıdır” diye konuştu.

Sıvı ve mineral kaybı ritim bozukluğunu tetikleyebilir

Terlemeyle birlikte yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de kaybedildiğini belirten Başar, bu durumun kalbin elektriksel sistemini etkileyerek çarpıntı ve ritim bozukluklarına neden olabileceğini söyledi.

Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5-3 litre su tüketebileceğini belirten Başar, bunun herkes için geçerli olmadığını vurguladı. İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerin fazla sıvı tüketmesinin vücutta sıvı birikimine ve akciğer ödemine yol açabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının kişinin sağlık durumuna göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu belirtiler alarm işareti olabilir

Başar, sıcak havalarda ortaya çıkan bazı belirtilerin önemsenmesi gerektiğini belirterek ani baş dönmesi, göz kararması, bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığının alarm işareti olabileceğini söyledi.

Bu belirtilerin görülmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

10.00-16.00 saatleri arasında dikkat

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Başar, zorunlu hallerde gölgede yürünmesini, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesini, şapka kullanılmasını ve yanına mutlaka su alınmasını önerdi.

Klima sıcaklığına da dikkat

Ani sıcak-soğuk geçişlerinin kalp ve damar sistemi açısından risk oluşturabileceğini belirten Başar, çok sıcak bir ortamdan doğrudan aşırı soğuk klimalı bir ortama girilmemesi gerektiğini söyledi.

Başar, “35-40 derece sıcaklıktan çıkıp 18 dereceye ayarlanmış klimalı ortama aniden girmek damarların hızla büzüşmesine neden olabilir. Bu durum tansiyon krizlerini, koroner damar spazmlarını ve kalp krizini tetikleyebilir” dedi.

Klima sıcaklığının 22-24 derecenin altına indirilmemesi ve hava akımının doğrudan vücuda yönlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Maden suyu alırken etikete bakın

Kalp ve tansiyon hastalarının yaz aylarında beslenmelerine de dikkat etmeleri gerektiğini belirten Başar, aşırı tuzlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını, alkol ve kafein tüketiminin sınırlandırılmasını önerdi.

Maden suyu tercihinde etiket bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Başar, sodyum oranı düşük, magnezyum ve kalsiyum içeriği yüksek ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Aromalı maden sularının ise ilave şeker, tatlandırıcı ve katkı maddeleri içerebileceği konusunda uyardı.

Yaz aylarında acil başvurular artıyor

Yaz döneminde tansiyon kaynaklı acil servis başvurularında artış görüldüğünü belirten Başar, en sık çarpıntı ve ritim bozuklukları, tansiyon düşmesine bağlı bayılmalar, sıcak çarpması, sıvı kaybı ve hipertansif krizlerle karşılaşıldığını söyledi.

Başar, özellikle kalp ve tansiyon hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması, ilaçlarını doktor kontrolü dışında değiştirmemesi ve aşırı sıcaklarda gerekli önlemleri almasının önem taşıdığını vurguladı.