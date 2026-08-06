İş hayatının ve dijitalleşmenin bir getirisi olarak gün içinde saatlerce sandalyede oturuyoruz. Ancak hatalı oturma pozisyonları, öne eğik boyun açısı ve hareketsizlik zamanla kronik bel-boyun ağrılarına, kas spazmlarına ve omurga eğriliklerine yol açıyor.

Uzmanlar, duruş (postür) bozukluklarının sadece fiziksel ağrılara değil; aynı zamanda yorgunluk, nefes kapasitesinde azalma ve odaklanma sorunlarına da neden olduğunu belirtiyor. Doğru ergonomik düzenlemeler ve küçük alışkanlık değişiklikleriyle omurga sağlığınızı korumanız son derece kolay.

1. Ekran Yüksekliğini ve Mesafesini Ayarlayın

Boyun ağrılarının en temel sebebi, ekrana bakarken kafanın sürekli öne doğru eğik durmasıdır. Başın öne doğru her 2,5 santimetrelik eğimi, boyun omurlarına ekstra yük bindirir.

Çözüm: Bilgisayar ekranının üst sınırı göz hizanızda olmalıdır. Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız altına bir stand veya kitap koyarak yükseltin ve harici bir klavye-fare edinin. Ekran ile aranızdaki mesafe ise yaklaşık bir kol boyu kadar olmalıdır.

2. "90 Derece" Kuralını Uygulayın

Doğru oturma pozisyonu, vücut ağırlığının omurgaya eşit dağılmasını sağlar.

Sırt ve Bel Destekli Oturun: Sandalyenizde kalçanız en arkaya değecek şekilde oturun. Bel boşluğunuzu bir bel yastığı veya rulo yapılmış bir havluyla destekleyin.

Açılara Dikkat Edin: Dirsekleriniz masa üzerinde, dizleriniz ise kalça hizasında 90 derecelik bir açı oluşturmalıdır.

Ayaklar Yere Basmalı: Ayak tabanlarınızın yere tam temas etmesi gerekir. Eğer bacaklarınız kısa kalıyorsa mutlaka bir ayak desteği (ayak yükseltici) kullanın.

3. Telefon Kullanırken "Metin Boynu" (Text Neck) Tuzağına Düşmeyin

Ofiste veya evde telefona bakarken başı öne eğmek omurgaya yaklaşık 20-27 kg civarında ekstra yük bindirir. Telefonu göz hizanıza kaldırarak okuma yapmak boyun kaslarınızı büyük bir yükten kurtarır.

4. Her 45 Dakikada Bir 2 Dakikalık Hareket Molası Verin

En mükemmel ergonomik sandalye bile saatlerce hareketsiz oturmanın zararlarını tamamen engelleyemez.

Mikro Molalar: Her 45-60 dakikada bir ayağa kalkın, omurganızı esnetin veya kısa bir yürüyüş yapın. Bu durum hem kan dolaşımını canlandırır hem de kasların esnekliğini korur.

Masa Başında Yapılabilecek 3 Basit Esnetme Egzersizi

Omuz Yuvarlama (Shoulder Rolls): Omuzlarınızı kulaklarınıza doğru çekip geriye doğru dairesel hareketlerle 10 kez yuvarlayın. Göğüs kaslarınızı açmaya yardımcı olur. Uzmandan Hepatit B Uyarısı: HIV’den 100 Kat Daha Bulaşıcı İçeriği Görüntüle Çene İçeri Egzersizi (Chin Tucks): Başınızı dik tutarak çenenizi geriye doğru (çift çene oluşturur gibi) hafifçe itin. 5 saniye bekleyip serbest bırakın. Boyun kaslarını güçlendirir. Kedi-Deve Esnetmesi (Sandalye Versiyonu): Sandalyede dik otururken ellerinizi dizlerinize koyun. Nefes verirken sırtınızı geriye doğru kamburlaştırın, nefes alırken göğsünüzü öne çıkarıp hafifçe yukarı bakın.

Unutmayın: Omurga sağlığı geçici çözümlerle değil, her gün uygulanan doğru oturma alışkanlıklarıyla korunur. Bugün sandalyenizdeki duruşunuzu kontrol ederek ilk adımı atabilirsiniz.