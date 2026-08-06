Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal Sokak'ta yer alan bir gıda ve yumurta işletmesinde saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler Sevk Edildi

Alevleri ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, dükkanın önünde park halinde duran bir araç vatandaşların yardımıyla çekiciye bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Söndürme çalışmaları esnasında 1 itfaiye eri dumandan etkilenirken, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.