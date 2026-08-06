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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumda mahsur kalan yaralı 3 çocuk, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yoldan çıkan elektrikli bisiklet, yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada bisiklet sürücüsü Cuvan D. (17) ile araçta yolcu konumunda bulunan Recep Tayyip E. (12) ve İsmail D. (15) yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Yeniceköy ile Esenköy mahallelerini bağlayan yol üzerinde seyreden 17 yaşındaki Cuvan D. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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