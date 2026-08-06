Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Teklifin Meclis'te geniş bir mutabakatla imzaya açıldığını belirten Yılmaz, düzenlemenin ülke huzuruna katkı sağlayacağını vurguladı.

Cevdet Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi bugün milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizde geniş bir mutabakatı yansıtan imzalarla takdire sunuldu. Hayırlı olsun. Ülkemizin huzuru ve kardeşliği daim olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz."