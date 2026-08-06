Yaz sezonunun sonuna yaklaşırken popüler kültür ve medya dünyası oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Beyaz perdede bütçeli bilim kurgu ve korku yapımları gişe mücadelesi verirken, dijital platformlar ise fantastik, aksiyon ve komedi türündeki iddialı projelerini izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Dijital Platformlarda Yeni Sezon ve Dizi Rüzgarı

Dijital yayın devleri, sonbahar öncesinde izleme listelerini dolduracak iddialı yapımlarını yayına alıyor:

Lanterns (1. Sezon): DC evreninin Green Lantern karakterlerine dayanan yapım, 16 Ağustos itibarıyla HBO / Max ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yaratıcılığını Damon Lindelof'un ( Watchmen ) üstlendiği, başrollerini Kyle Chandler ve Aaron Pierre'in paylaştığı dizi, Amerika'nın kırsal kesimindeki karanlık bir cinayeti araştıran iki dedektifin sürükleyici hikayesini konu alıyor. (Kaynak: Warner Bros. Discovery)

Reacher (4. Sezon): Lee Child'ın efsanevi roman serisinden uyarlanan ve başrolünde Alan Ritchson'ın yer aldığı aksiyon-gerilim dizisi, 12 Ağustos tarihinde Amazon Prime Video kütüphanesine ekleniyor. Yeni sezonda Jack Reacher, farklı bir şehirde yeni bir adalet mücadelesine girişiyor. (Kaynak: Amazon Prime Video)

Ted Lasso (4. Sezon): Ekranlara sürpriz bir dönüş yapan fenomen komedi dizisi, 5 Ağustos'ta Apple TV+ platformunda yeni sezonuyla başladı. Başrollerinde Hannah Waddingham ve Brett Goldstein'ın yer aldığı yapım, Richmond kulübünün yeni dönem dinamiklerini odağına alıyor. (Kaynak: Apple TV+) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Türk Dünyası Kültürüne Anlamlı Katkı İçeriği Görüntüle

Sinema Salonlarında Vizyon Heyecanı

Ağustos ayında beyaz perdede korkudan bilim kurguya uzanan geniş bir yelpazede yeni filmler sinemaseverleri bekliyor:

Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar (Insidious: Out of the Further): Yapımcılığını Jason Blum ve James Wan'ın üstlendiği korku serisinin yeni halkası, 21 Ağustos 'ta Türkiye'de vizyona giriyor. Film, "Öte" (The Further) aleminin karanlık derinliklerini ve paranormal olaylarla yüzleşen yeni bir aileyi merkeze alıyor. (Kaynak: TME Films / Box Office Türkiye)

Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars): Peter Heller'ın romanından uyarlanan ve usta yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan kıyamet sonrası bilim kurgu filmi, 28 Ağustos'ta vizyondaki yerini alıyor. Paul Mescal'ın başrolünde yer aldığı yapım, büyük bir salgın sonrası hayatta kalmaya çalışan bir pilotun gizemli bir radyo sinyalinin peşine düşmesini anlatıyor. (Kaynak: UIP Türkiye)

Aileler ve Çocuklar İçin Animasyon Dünyası

Yaz tatilinin son haftalarında sinema salonları çocuklar ve aileler için de eğlenceli alternatifler sunuyor:

PAW Patrol: Dino Filmi: Sevilen kurtarma ekibinin dinozorlar diyarına uzanan yeni macerası 14 Ağustos 'ta vizyona giriyor. (Kaynak: Paramount Pictures)

Coyote Acme'ye Karşı (Coyote vs. Acme): James Gunn'ın yapımcılığını üstlendiği, John Cena ve Will Forte'un rol aldığı canlı çekim/animasyon hibriti yapım, Looney Tunes'un efsanevi karakteri Wile E. Coyote'un Acme Şirketi'ne açtığı davayı konu alıyor. Film 28 Ağustos'ta izleyiciyle buluşuyor. (Kaynak: Warner Bros. / TME Films)