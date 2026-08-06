Kadıköy'de coşkulu taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Sturm Graz karşısında sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, Cihan Kamer ve konuk ekip teknik direktörü Fabio Ingolitsch değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Kartal: "Rövanşa 0-0 Gibi Gideceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça çok iyi hazırlandıklarını ve çalıştıkları taktiğin sahaya yansımasından memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Oyuncularımı kutluyorum. 2-0 kazandık, 3 veya 4 olabilirdi. Neredeyse rakibe pozisyon vermedik. Ancak 2-0 garantisi olan bir skor değil, iki aşamalı bir maç. Rövanşa da 0-0'mış gibi gideceğiz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var; onlar varsa biz varız."

Yeni transferlerin performansına da değinen Kartal; Mason Greenwood'un fiziksel olarak %70 seviyesine geldiğini ve kalitesini gösterdiğini söylerken, N'Golo Kante'nin antrenmanlardaki hazır görüntüsünü sahaya yansıtarak Guendouzi ile iyi bir uyum yakaladığını vurguladı.

Cihan Kamer'den Transfer Müjdesi: "Play-Off'a Yetişecek"

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, galibiyeti değerlendirirken takımın her geçen hafta daha iyiye gittiğini ifade etti. Taraftarın arzuladığı tempolu futbolu oynadıklarını belirten Kamer, merakla beklenen santrfor transferine dair net mesajlar verdi:

"İyi oyuncular 2-3 günde olmuyor. Üzerinde çalışmanız, birçok alternatifi değerlendirmeniz gerekiyor. Doğru transfer zaman alır. Ancak Sturm Graz'ı geçmemiz durumunda yeni santrfor transferimiz inşallah play-off turuna yetişecek."

Oosterwolde'den Üzücü Haber

Maçın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Jayden Oosterwolde hakkında bilgi veren Cihan Kamer, oyuncunun arka hamstring bölgesinde problem olduğunu ve ilk belirlemelere göre en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini aktardı. İsmail Kartal ise kesin durumun çekilecek MR'ın ardından netleşeceğini bildirdi.

Sturm Graz Cephesi: "Talisca'yı Durdurmak Kolay Değil"

Sturm Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, Kadıköy'deki atmosferin ve Fenerbahçe'nin kaliteli kadrosunun işlerini zorlaştırdığını dile getirdi. Ingolitsch, "Fenerbahçe güçlü oyuncularıyla sonuca gitti. Özellikle Talisca ve Greenwood gibi etkili isimler oyunu çözen taraftı. Talisca'yı durdurmak sadece bizim için değil, her takım için çok zor. Yine de rövanşta kendi taraftarımızın desteğiyle turu lehimize çevirmeye çalışacağız" dedi.