Teksif Sendikası'nın 28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 22. Olağan Genel Kurulu öncesinde sendika içerisindeki hareketlilik artıyor. Bir grup tekstil işçisi, sendikada uzun yıllardır görev yapan mevcut yönetimin işçilerin taleplerinden uzaklaştığını öne sürerek değişim çağrısında bulundu. İşçiler, toplu iş sözleşmesi süreçlerinde çalışanların görüşlerinin yeterince dikkate alınmadığını, sendikanın sahadaki mücadelelerden uzak kaldığını ve yönetimin zamanla bürokratik bir yapıya dönüştüğünü savundu.

Genel kurulda yarışacak yeni yönetim ekibinin ise daha katılımcı, şeffaf ve işçi odaklı bir sendikacılık anlayışı benimsediğini belirten işçiler, sendikanın yeniden sahaya inmesi, fabrika çalışanlarının karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi ve diğer emek örgütleriyle daha güçlü iş birliği kurulması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamalarında, sendikanın gençleşmesi ve işçilerin beklentilerine daha hızlı yanıt verebilen bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çeken işçiler, yaklaşan genel kurulun Teksif'in geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Öte yandan, haberde yer verilen değerlendirmeler değişim çağrısında bulunan işçilerin görüşlerini yansıtıyor. Mevcut sendika yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Olası bir açıklama gelmesi halinde habere eklenecektir.