Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili CHP yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Akdoğan, AK Parti ve MHP milletvekillerinin metni okumadan imza attığını öne sürerken, CHP'nin de komisyona iki gün önce destek açıklaması yapmasını eleştirdi.

Paylaşımında, "CHP görmeden, bilmeden iki gün önce 'destekliyoruz' mesajını nasıl verdi?" ifadelerini kullanan Akdoğan, "Kimsenin görmediğini görebilecek kadar mı, görmeden iktidara güvenebilecek kadar mı iktidarla yakın?" sözleriyle tepki gösterdi.

Akdoğan, partisinin süreci değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Biz dün gördük, tartıştık. Bugün Genel Başkanımız şehit ailelerine gidecek. Ardından saat 13.30'da bir toplantı daha yapacağız. Partinin yetkili kurulları tartışıyor. Nihayetinde bir karara varılacak." açıklamasını yaptı.

Açıklamasının sonunda ise "Şimdi anormallik kimde?" ifadelerini kullanan Akdoğan, komisyon sürecine ilişkin eleştirilerini sürdürdü.