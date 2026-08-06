Serginin açılışına Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Vekili Shaiq Ahmed Bhutto, büyükelçilik mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Türkiye ve Pakistan şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Keşmir’in mücadelesi fotoğraflara yansıdı

Sergide, yıllardır bağımsızlık mücadelesi veren Keşmir halkının yaşadığı acıları ve gösterdiği direnişi anlatan fotoğraflara yer verildi. Fotoğraflarla Keşmir meselesinin insani boyutuna dikkat çekilirken, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve dayanışma mesajları da öne çıkarıldı.

Programda Keşmir’in yalnızca bir coğrafyadan ibaret olmadığı, aynı zamanda kardeşlik, dayanışma ve gönül birliğinin simgesi olduğu vurgulandı.

“Pakistan ile kardeşliğimiz daim olsun”

Serginin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Keşmir’de yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağının önemine vurgu yaptı.

Zorlu, sergide yer alan fotoğrafların Keşmir halkının yıllardır sürdürdüğü mücadeleye tanıklık eden önemli belgeler olduğunu belirterek, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkinin diplomatik bağların ötesinde, tarihi ve kültürel temellere dayanan köklü bir kardeşlik olduğunu söyledi.

Türkiye’nin İstiklal Harbi sırasında Pakistan halkından gördüğü maddi ve manevi desteğin unutulmadığını ifade eden Zorlu, Pakistan halkına teşekkür ederek mazlum coğrafyalara barış ve adalet temennisinde bulundu.

“Fotoğraflar yaşananların sessiz tanıkları”

Pakistan Büyükelçiliği Elçi Vekili Shaiq Ahmed Bhutto ise serginin düzenlenmesine katkı sağlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

5 Ağustos 2019’da Cammu ve Keşmir’de yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan insani tabloya dikkat çeken Bhutto, sergideki fotoğrafların yalnızca tarihi kayıtlar olmadığını, aynı zamanda yaşananların sessiz tanıkları olduğunu ifade etti.

Fotoğraflarda çatışmalardan etkilenen çocukların, annelerin, babaların ve ailelerin yaşadığı dramın görülebileceğini belirten Bhutto, serginin amacının öfke oluşturmak değil, Keşmir meselesinin insani yönüne dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Bhutto, çözülemeyen ihtilafların en ağır bedelini sivillerin ödediğini belirterek, fotoğrafların ziyaretçileri adalet, merhamet ve barış konusunda düşünmeye yöneltmesini temenni etti.

Sergi ziyaretçilere açıldı

Konuşmaların ardından Türkiye ve Pakistan temsilcileri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra sergiyi gezerek Keşmir halkının mücadelesini ve yaşadığı acıları yansıtan fotoğrafları inceledi. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.