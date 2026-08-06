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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Deniz Karaçizmeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaçizmeli, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Deniz Karaçizmeli, balkondan sokakta oynayan çocukları izlemek için sandalyenin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Karaçizmeli, balkondan zemine düştü.

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