Olay, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Deniz Karaçizmeli, balkondan sokakta oynayan çocukları izlemek için sandalyenin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Karaçizmeli, balkondan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaçizmeli, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Deniz Karaçizmeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA