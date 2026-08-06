Serinhisar ilçesindeki Leblebi Sanayi Sitesi'nde 40'ın üzerinde leblebi çeşidiyle farklı lezzetler arayanların talepleri karşılanıyor. 15 bin nüfuslu ilçenin tek gelir kaynağı olan leblebiler başka ülkelerin yanı sıra leblebisiyle meşhur olarak bilenen Çorum'a bile Serinhisar'dan gönderiliyor. Serinhisar'da bulunan 140 leblebi imalatçısı, günde 200 tona yakın leblebi üreterek Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'inini karşılıyor. 40'ın üzerinde çeşit üretilen leblebiler arasında çilekli, karpuzlu, yoğurtlu, kaymaklı, böğürtlenli, çikolatalı, kakaolu, vanilyalı, şekerlemeli, ballı susamlı, haşhaşlı, Türk kahveli ve portakallı leblebiler ilgi görüyor.

BİR AYDA 30 BİN TON LEBLEBİ ÜRETİMİ

2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Serinhisar leblebisi Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın yüzde 65 leblebi ihtiyacını karşılayan ilçede; bir ayda üretilen 30 bin ton leblebi İspanya, Yunanistan, Tunus, İtalya, İsrail, Lübnan, Makedonya, ABD, Endonezya, İran, Avustralya, Kanada, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Filistin, Bulgaristan, Hollanda, Belçika, Malezya, KKTC, İngiltere, İsviçre, Avusturya ve Kazakistan'a gönderiliyor.

'NOHUDUN LEBLEBİYE DÖNÜŞMESİ ZOR BİR SÜREÇ'

Leblebiciler Sanayi Sitesi'nde üretici olan Şevket Gemi, leblebi üretiminin uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu belirterek, 'Nohudun leblebiye dönüşmesi zor bir süreçtir. Nohut ilk olarak kazanlarda 110 dereceye kadar 30 dakika işlem görür. Sonrası beklemeye, en az 15 gün dinlenmeye alırız. Dinlenen nohudun nemi alınması için tekrar makine girer ve işlem 20 dakika sürer. Ardından tekrar sergiye alırız ve yaklaşık 1 aya yakın da dinlenmeye bırakırız. Sonrasında dinlenen nohut, tavlama dediğimiz nemlendirmeye girer. 50 dakika su püskürtülerek işlem görür. Ertesi gün dinlenen nohut kalibre olarak makinede ayrılır. Ön ısıtma yapılmasının ardından bakır tavaya girer ve kabuk soyma işleminden sonra leblebi haline gelir' dedi.

'ÇORUM'A BİLE BİZ GÖNDERİYORUZ'

Serinhisar Leblebi İmalatçıları Sanayi Sitesi Üyesi Ramazan Yılanlı ise 'Leblebinin başkenti, Denizli'nin Serinhisar ilçesidir. Leblebi Sanayi Sitesi'nin bir örneği dünyada bile yoktur, sadece Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bulunur. Biz burada sadece Türkiye'ye değil, dünyaya leblebi üretiyoruz. 140 imalathanede Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'inini, dünyanın ise yüzde 65'inin ihtiyacını biz karşılıyoruz. Günde 200 ton, ayda ise 30 bin ton leblebi üretiyoruz. Bugün tatlısından acısına kadar 40'ın üzerinde çeşit leblebi üretiyoruz. 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'a bile biz gönderiyoruz' diye konuştu.(DHA)