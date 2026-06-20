Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Denizli programı kapsamında Denizli Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan da yer aldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Tekin, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YKS’ye Giren Öğrencilere Başarı Diledi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan öğrencilere başarılar dileyen Tekin, sınavın gençlerin yükseköğretim yolculuğunda önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

“Bugün öğrencilerimiz ve gençlerimiz, lisans programlarına yerleşebilmek ve yükseköğretime devam edebilmek adına önemli bir sınava girdiler. Bütün gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“2002’den Bu Yana Derslik Sayısında Büyük Artış Sağlandı”

Eğitim alanında yapılan yatırımlara dikkat çeken Bakan Tekin, derslik sayısındaki artışın eğitim politikalarının öncelikli konumunu gösterdiğini belirtti.

Tekin, “Türkiye’de 2002 yılında yaklaşık 350 bin derslik bulunuyordu. Bunların önemli bir kısmının deprem ve benzeri nedenlerle ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkılarak yeniden yapıldığını varsayıyoruz. 2002 öncesinden elimizde yaklaşık 200 bin derslik kaldığını öngörebiliriz. Bugün ise 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bin derslikte eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz” dedi.

“Eğitim Her Zaman Öncelikli Konu Oldu”

Hükümetlerin eğitim alanına verdiği önemin rakamlara yansıdığını ifade eden Tekin, eğitim yatırımlarının uluslararası kuruluşlar tarafından da takdir edildiğini söyledi.

“Bu tablo, eğitim-öğretimin hükümetlerimiz tarafından her zaman birincil öncelikli konu olarak ele alındığını gösteriyor. Okullarımızın teknolojik altyapısı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın raporlarında övgü dolu ifadelerle yer alıyor. Eğitim altyapısını güçlendiren ve eğitime kaynak aktarmayı önemseyen bir hükümetin mensubu olmaktan, bir eğitimci ve akademisyen olarak büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Bakan Tekin’in Denizli Programı Devam Ediyor

Açıklamalarının ardından Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Denizli’deki temaslarının devam ettiği öğrenildi.

Spot: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de derslik sayısının 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bine ulaştığını açıkladı. Tekin, eğitim altyapısına yapılan yatırımların uluslararası raporlarda da takdir edildiğini belirtti.