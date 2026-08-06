Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Kızılay Güvenpark'ta hak arayışını sürdüren Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu'nu ziyaret etti. Ziyarete Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı. Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Veli Gündüz Şahin, vatan için canını ve sağlığını ortaya koyan gaziler ile şehit ailelerinin hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini belirterek, taleplerinin adalet ve eşitlik ilkesi doğrultusunda değerlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Şahin, ilk günden bu yana er gazileri ve şehit ailelerinin yanında olduklarını vurgulayarak, hak mücadelesi veren kahraman gaziler ile şehit ailelerine desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.