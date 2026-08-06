Yapılan yeni anlaşmayla Trendyol’un Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu toplamda 5 sezona ulaşmış olacak.

Trendyol’dan yapılan açıklamada, şirketin Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğunun yanı sıra 2021 yılından bu yana A Milli Futbol Takımı’nın resmi sponsorluğunu da yürüttüğü belirtildi.

“Futbolun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağız”

Açıklamada, 2025-2026 sezonunda “Futbol Aşkına” mottosuyla taraftarların ve futbolseverlerin Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig’e olan bağlılığının ön plana çıkarıldığı ifade edildi.

Trendyol’un önümüzdeki iki sezonda da liglerin görünürlüğünün artırılmasına ve Türk futbolunun daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.

Yeni anlaşmayla birlikte Trendyol, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsoru olmayı sürdürecek.