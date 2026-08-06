Olay, dün Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi’ndeki İkizgöller mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Ali Karakan, saat 18.00 sıralarında serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Karakan’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Ekiplerin gölde gece saatlerine kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda saat 10.30 sıralarında Ali Karakan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Arama çalışmalarını göl kıyısında takip eden Karakan’ın yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Karakan’ın cenazesinin, yapılacak incelemelerin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyor.