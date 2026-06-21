Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 6 yıldır Denizli temsilcisini çalıştıran Aktaş, takımı ilk kez Avrupa kupalarına taşıyarak kulüp tarihine geçti. Deneyimli başantrenör, daha önce Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.

“Henüz kesinleşmiş bir durum yok”

Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Aktaş, yönetimle resmi bir anlaşma olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu an için kesinleşmiş bir durum yok. Gelecek ne getirir bilinmez ama kalbim her zaman Denizli’de olacak.”

Yurt dışı görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Aktaş’ın İtalya Serie A2 ekiplerinden Victoria Libertas Pesaro ile de görüşme yaptığı ancak bu temasların anlaşmayla sonuçlanmadığı öğrenildi.

Denizli vurgusu

Tecrübeli çalıştırıcı, Denizli’de önemli anılar biriktirdiğini belirterek kulübün kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.