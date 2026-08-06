Çocukların güvenli, eğlenceli ve gelişimlerini destekleyen bir ortamda vakit geçirmesi amacıyla oluşturulan Başkent Oyun Dünyası, modern donanımı ve farklı etkinlik alanlarıyla hizmet veriyor.

Her seans sonrası dezenfeksiyon

Başkent Oyun Dünyası’nda çocuklara 90 dakikalık seanslarla oyun imkanı sunuluyor. Sağlığa uygun malzemeler kullanılarak hazırlanan oyun alanında çocuklara deneyimli gözetmenler eşlik ediyor.

Hijyenin korunması amacıyla her 90 dakikalık seansın ardından 30 dakika boyunca dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Çocukların oyun alanında daha rahat hareket edebilmesi için seanslara kontenjan da uygulanıyor.

Çocuklar hem oynuyor hem öğreniyor

Merkezde bulunan Hayal Gücü Atölyesi, Zekâ Oyunları Dünyası ve Sosyalleşme Köşesi ile çocukların yaratıcılık, problem çözme ve sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Drama, masal okuma ve çeşitli etkinliklerle çocuklara eğlenirken öğrenme fırsatı sunuluyor.

Başkent Oyun Dünyası, çocukların yanı sıra ailelere de konforlu bir ortam sağlıyor. Çocuklar oyun alanında vakit geçirirken veliler kendileri için oluşturulan bekleme alanında ikramlardan yararlanarak dinlenebiliyor.

Başvurular internet üzerinden yapılıyor

Ankara’da ikamet eden aileler, 3-10 yaş arasındaki çocukları için haftada bir kez ücretsiz olarak Başkent Oyun Dünyası’ndan yararlanabiliyor. Bunun için online olarak randevu oluşturulması gerekiyor.

Ayrıca ABB Demetevler Başkent Sosyal Tesisi’nde düzenlenen düğün organizasyonlarına katılan ailelerin çocukları da oyun alanından ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.