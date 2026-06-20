Tekirdağ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) iş birliğinde yürütülen "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi kapsamında önemli bir etkinliğe imza atıldı. Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek olan Leylek Festivali, yoğun katılımla başladı.

Yaklaşık 20 çift leyleğin yuva yaptığı Karakavak Mahallesi, leyleklerin önemli yaşam alanlarından biri olması nedeniyle "Leylek Köyü" olarak tanımlandı.

5 Yılda 500 Leylek ve 100 Şah Kartalı Halkalanacak

Festivalin açılışında konuşan DKMP 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, iklim değişikliği, küresel ısınma, orman yangınları ve doğal afetlerin doğal kaynakların korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Karakavak'ın artık resmi olarak "Leylek Köyü" olarak anılacağını belirten Ulu, proje kapsamında kuş göç yollarının bilimsel verilerle takip edileceğini ifade etti.

Ulu, "2025 yılında başlattığımız çalışma kapsamında beş yıl içerisinde 500 leylek ve 100 Şah Kartalı halkalayacağız. Böylece bu türlerin göç güzergahları, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanları hakkında kapsamlı verilere ulaşacağız" dedi.

"Doğal Mirasın Korunmasına Katkı Sağlıyoruz"

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ise enerji dağıtım hizmetlerinin yanı sıra doğal yaşamın korunmasına yönelik projelere de destek verdiklerini belirtti.

Trakya'nın leylekler için önemli bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Ergin, "Binlerce leylek bu bölgeden geçiyor, burada konaklıyor ve yavruluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz 'Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz' projesiyle bu doğal mirasın korunmasına katkı sunuyoruz. Doğa dostu şebeke dönüşümünü destekliyor, kuşların göç yolları ve yaşam alanlarına ilişkin bilimsel çalışmaları önemsiyoruz" diye konuştu.

Yavru Leylekler Halkalanarak Takibe Alındı

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde DKMP ekipleri, yuvalardaki yavru leylekleri dikkatle halkalayarak yeniden yuvalarına bıraktı. Halkalama çalışmaları sayesinde leyleklerin göç rotaları, yaşam süreleri ve davranışları uzun vadeli olarak izlenebilecek.

Festivalin, bölgedeki doğa turizmine katkı sağlaması ve yaban hayatının korunmasına yönelik farkındalığı artırması hedefleniyor.