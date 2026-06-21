Muğla genelinde etkili olan yaz sıcakları, özellikle Bodrum Yarımadası’ndaki turizm noktalarında hareketliliği artırdı. Tatilciler gün boyu denize girerek serinlerken, bazıları şezlonglarda güneşlenmeyi ve kitap okumayı tercih etti.

Plajlarda renkli görüntüler

Bodrum’un merkez sahilleri başta olmak üzere Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez ve Ortakent bölgelerinde yoğunluk dikkat çekti. Yarımadanın kuzey kıyılarında yer alan Gümüşlük, Yalıkavak, Turgutreis, Göltürkbükü ve Torba gibi turistik noktalarda da benzer kalabalıklar oluştu.

Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük, Yalıkavak, Turgutreis, Göltürkbükü ve Torba bölgelerinde tatilciler sahilleri doldururken, işletmelerde de hareketlilik arttı.

Yaz sezonu hız kazandı

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesiyle birlikte Bodrum genelinde turizm hareketliliğinin daha da artmasını bekliyor. Özellikle hafta sonları sahillerde yoğunluk yaşanabileceği belirtiliyor.

Bodrum’da yaz sezonu, hem yerli turistlerin hem de yabancı ziyaretçilerin etkisiyle tüm hızıyla devam ediyor.