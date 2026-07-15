Üniversite öğrencilerine af düzenlemesini de içeren "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle, çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen, kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan veya eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilerin yeniden üniversitelerine dönmelerinin önü açılıyor. Düzenlemeden yararlanabilecek öğrenciler, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından belirlenen süre içinde üniversitelerine başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Komisyonda kabul edilen düzenleme, disiplin cezası veya diğer nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilerin yanı sıra, kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramayan kişileri de kapsıyor. Ancak terör suçları, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve bazı özel yükseköğretim kurumları kapsam dışında tutuluyor.

Teklifte ayrıca, daha önce farklı bir eğitim kademesinde af düzenlemesinden yararlanmış olmanın, başka bir öğrenim düzeyi için yeniden aftan faydalanmaya engel olmayacağı hükme bağlanıyor.

Komisyondan geçen kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifin Genel Kurul'da da kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından öğrenci affı düzenlemesi yürürlüğe girecek.