Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA), Karadeniz'in doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturmayı amaçlayan yeni Go Türkiye mini dizisi "Kalbimin Rotası Karadeniz" için hazırlıklar tamamlandı.

Yapımcılığını son dönemde dikkat çeken projelere imza atan Sky Film adına Emre Oskay'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Emre Kavuk kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Ketche olarak tanınan Hakan Kırvavaç oturacak.

Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu başrolde

Karadeniz'in büyüleyici doğasını, köklü kültürünü ve zengin yaşam dokusunu etkileyici bir hikâyeyle ekrana taşıyacak yapımın başrollerini Cemre Baysel ile Mert Yazıcıoğlu paylaşacak. İkilinin uyumu şimdiden merak konusu olurken, proje Go Türkiye'nin uluslararası tanıtım çalışmalarında öne çıkan yapımlardan biri olmaya hazırlanıyor.

Çekimler 20 Temmuz'da başlıyor

Karadeniz'in eşsiz atmosferini dünyaya tanıtmayı hedefleyen mini dizinin çekimleri 20 Temmuz'da İstanbul'dabaşlayacak.